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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (AÜHF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni, büyük bir coşkuya sahne oldu. Akademik kadro, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende, genç hemşireler meslek antlarını içerek sağlık ordusuna katıldı.

ŞALPAZARI'NIN GURURU OLDU

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi sakinlerinden, Şalpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman ve Fatma Karagöz çiftinin 2003 doğumlu tek evlatları Gizem Karagöz, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden 41. Dönem mezunu olarak diplomasını başarıyla aldı. Tören boyunca kızlarını yalnız bırakmayan Karagöz ailesi, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

SAĞLIK ORDUSUNA YENİ BİR NEFER

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eğitim hayatını başarıyla tamamlayarak hemşirelik mesleğine ilk adımını atan Gizem Karagöz, törenin ardından tebrik yağmuruna tutuldu. Genç hemşiremize meslek hayatında sonsuz başarılar diler, Karagöz ailesini bu haklı gururlarından dolayı tebrik ederiz. Sağlık dünyasına adım atan genç profesyonelimize ve ailesine birlikte sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir gelecek temenni ederiz.