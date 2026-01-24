Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih sürpriz bir mağlubiyet aldı.

AUGSBURG'TAN SÜRPRİZ GERİ DÖNÜŞ

Ligde 18 haftayı yenilgisiz geçerek liderliğini sürdüren Bayern Münih Hiroki Ito'nun 23. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın 75. dakikasında Chaves ile skora dengeyi getiren Augsburg 81'de Massengo'nun golüyle harika bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BAYERN MUNIH BUNDESLIGA'DA İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da ilk yenilgisini alırken tüm kulvarlarda da ikinci mağlubiyetini tattı.

AUGSBURG MAÇ SONU GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Maçın ardından Augsburg'un İngilizce resmi sosyal medya hesabı tarafından eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

Amerikan yapımı Ofis dizisinden bir kareyi paylaşarak Arsenal ile bu sezon Bayern Münih'i yenen iki takımdan biri olduklarına vurgu yapan Augsburg hesabı aynı zamanda Bayer Leverkusen'in maç sonu yaptığı Bundesliga'nın yenilgisiz şampiyonu olduklarını hatırlatan gönderiyi alıntılayarak 'Rica ederiz' ifadelerini kullandı.