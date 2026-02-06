Volkswagen'in, Çin'de üretilen modeli Audi Q2L'de yüksek güvenlik riski tespit edilirken, şirket 206 binin üzerinde aracı geri çağırma kararı aldı.

Araçların Ağustos 2018-Ocak 2025 döneminde Çin'de üretilen modelleri kapsadığı, söz konusu araçlarda C sütununun dış panellerini sabitlemek için kullanılan yapıştırıcıların yüksek sıcaklık ve nem koşullarında bozulduğu öğrenildi.

Bozulma nedeniyle gövde panellerinin araç seyir halindeyken kopabileceği belirtilirken böyle bir senaryonun, yalnızca araç içindekiler için değil, trafikteki diğer sürücüler açısından da ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Geri çağırma, Volkswagen'in Çin'deki önemli ortaklıklarından biri olan FAW Group ile yürütülen ortak girişim üzerinden gerçekleştiriliyor. Etkilenen araçlar, Audi'nin Çin pazarına özel uzatılmış versiyonu olan Audi Q2L modellerinden oluşuyor.