Audi Q9 sahneye çıkıyor: Elektrikli kapılar ve akıllı tavan her şey otomatik

2026 yazında resmi tanıtımı yapılacak Audi Q9, sadece bir ulaşım aracı değil; akıllı teknolojilerle donatılmış modern bir yaşam alanı olarak geliştirildi. Altı ve yedi koltuklu seçeneklerle gelecek modelde, Audi tarihinde ilk kez tamamen elektrikli kapı sistemi kullanılıyor. Araç ayrıca akıllı panoramik cam tavanı, gelişmiş 4D ses teknolojisi ve yüksek güçlü şarj altyapısıyla segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.