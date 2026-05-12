2026 yazında resmi tanıtımı yapılacak Audi Q9, sadece bir ulaşım aracı değil; akıllı teknolojilerle donatılmış modern bir yaşam alanı olarak geliştirildi. Altı ve yedi koltuklu seçeneklerle gelecek modelde, Audi tarihinde ilk kez tamamen elektrikli kapı sistemi kullanılıyor. Araç ayrıca akıllı panoramik cam tavanı, gelişmiş 4D ses teknolojisi ve yüksek güçlü şarj altyapısıyla segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.
Audi Q9 sahneye çıkıyor: Elektrikli kapılar ve akıllı tavan her şey otomatik
Alman otomotiv devi Audi, markanın zirvesinde konumlandırdığı yeni nesil Q9 modelinin iç mekan detaylarını gün yüzüne çıkardı. Geniş yaşam alanı, ileri teknolojileri ve konfor öğeleriyle dikkat çekiyor. SUV, aileler ve uzun yol kullanıcıları için adeta hareketli bir lounge deneyimi sunuyor.Derleyen: Cemile Kurel
AUDİ TARİHİNDE BİR İLK: TAM ELEKTRİKLİ KAPILAR
Yeni Q9’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri tamamen elektrikli çalışan kapı sistemi oldu. Kapılar; akıllı telefon uygulaması, fren pedalı ya da emniyet kemeri üzerinden otomatik şekilde kontrol edilebiliyor.
Sistemde yer alan gelişmiş sensörler sayesinde çevredeki engeller algılanıyor, olası çarpışmalar önleniyor ve yaklaşan bisikletliler tespit edilerek güvenlik artırılıyor. Böylece teknoloji yalnızca konfor değil, aktif güvenlik tarafında da önemli rol üstleniyor.
AKILLI CAM TAVAN İLE YENİ NESİL KONFOR
Audi Q9’un panoramik cam tavanı yaklaşık 1.5 metrekarelik geniş bir alan sunuyor. Elektrik akımıyla çalışan sistem, camın şeffaflık seviyesini anlık olarak değiştirebiliyor.
Dokuz farklı bölgeye ayrılan tavan, tek dokunuşla mat veya şeffaf hale gelirken zararlı UV ışınlarının yüzde 99.5’ini engelliyor. Araç park edildiğinde otomatik olarak matlaşan yapı sayesinde içerinin görünmesi de engelleniyor. Ayrıca tavana entegre edilen 84 LED ışık ve 30 farklı renk seçeneği, kabin atmosferini tamamen kişiselleştirilebilir hale getiriyor.
İÇ MEKANDA PREMİUM MALZEME VE ESNEK KULLANIM
Audi, Q9’un iç tasarımında yüksek kaliteli materyallere ağırlık veriyor. Alpaka yünü, Dinamica mikrofiber yüzeyler, ince Nappa deri ve gerçek ahşap detaylar kabine premium bir hava katıyor.
Altı koltuklu versiyonda ikinci sırada bağımsız, elektrikli, havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar yer alıyor. Yedi kişilik seçenekte ise ikinci sıradaki üç koltuğa çocuk koltuğu bağlanabiliyor. Elektrikli katlanabilen üçüncü sıra koltuklar da bagaj hacmini pratik biçimde genişletiyor.
4D SES SİSTEMİ VE GÜÇLÜ ŞARJ TEKNOLOJİLERİ
Bang & Olufsen imzalı yeni nesil 4D ses sistemi, koltuklara yerleştirilen titreşim aktüatörleri sayesinde müziğin fiziksel olarak hissedilmesini sağlıyor.
Koltuk başlıklarına entegre hoparlörler, sürücüye özel navigasyon yönlendirmeleri ve telefon görüşmeleri için izole bir ses alanı oluşturuyor. Böylece diğer yolcular rahatsız olmadan kişisel ses deneyimi mümkün hale geliyor.
Orta konsolda bulunan çift kablosuz şarj ünitesi, Qi2.2 standardıyla iki telefonu aynı anda destekliyor. USB-C girişleri ise 100 Watt’a kadar güç sağlayarak dizüstü bilgisayarların dahi araç içinde hızlı şekilde şarj edilmesine imkan tanıyor.
Audi’nin yeni amiral gemisi Q9’un tüm teknik detayları ve donanım seçenekleri, önümüzdeki yaz düzenlenecek küresel lansmanda resmen açıklanacak.