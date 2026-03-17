Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri” için başvurular başladı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen yarışmaya başvurular 25 Haziran’a kadar yapılabilecek.

Şair, romancı ve düşünür Attila İlhan’ın anısını yaşatmayı amaçlayan yarışmaya, şiir ve roman kategorilerinde 2025’te ilk baskısı yapılan eserlerle başvurulabiliyor. Senaryo kategorisinde ise tarih sınırlaması bulunmuyor.

Onursal başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği organizasyonda “Attila İlhan Edebiyat Ödülü”, “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” ve “Attila İlhan Senaryo Ödülü” sahiplerini bulacak.

SEÇİCİ KURULLAR

Yarışmanın seçici kurulları, "Roman" dalında Mehmet Eroğlu, Faruk Şüyün, Seval Şahin, Handan Coşgun ve Ali Cem İlhan, "Şiir" dalında Metin Celal, Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik, "Senaryo" dalında ise Biket İlhan, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'dan oluşuyor.

Adayların imzalı bir yazı, öz geçmiş ve vakıf sitesinden doldurulacak katılım formuyla birlikte 10 kitabını, 25 Haziran'a kadar vakfa teslim etmesi gerekiyor.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere vakfın internet sitesinden ulaşılabilir.