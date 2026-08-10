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Brezilya Ligi'ndeki mücadelede, takvimler 42. dakikayı gösterirken sahneye çıkan Jacy Maranhão, Couto Pereira Stadı'nda topu filelerle buluşturdu. Meşin yuvarlağı formasının içine yerleştiren 29 yaşındaki oyuncu, coşkusunu tribünlerle paylaşmak maksadıyla kale arkasındaki bariyerlerin üzerinden atlayış yaptı.

Fakat engel arkasındaki boşluğu öngöremeyen Brezilyalı oyuncu, deplasman soyunma odasına giden koridorun zeminindeki tünel boşluğuna yuvarlandı. Oyuncunun aniden ortadan kaybolması stadyumdakilerde büyük bir şaşkınlık yaratırken, kulübe personeli ve sağlık ekipleri hızla olay yerine müdahale etti. İlk tedavisi saha kenarında gerçekleştirilen Jacy, mücadelenin ilk devresini tamamlamak üzere sahaya geri döndü.

VAR'DAN İKİNCİ ŞOK

Söz konusu talihsizliğin ardından deneyimli futbolcuya bir sarsıcı haber daha geldi. Pozisyonu mercek altına alan VAR heyeti, hücum başlangıcında ofsayt bulunduğunu bildirdi. Böylelikle Jacy’nin sakatlanma pahasına panoları aşıp tünele devrildiği sayı geçerlilik kazanmadı.

Geçirdiği kazanın etkilerini atlatamayan oyuncu, müsabakanın ikinci yarısının başında kenara gelmek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmelerle birlikte deneyimli ismin gol coşkusu; görünmez bir kaza, sakatlık ve iptal kararıyla hüsranla neticelendi.

12 YIL SONRA AYNI STADDA DEJAVU

Benzer bir talihsizlik geçmişte aynı adreste tekrar tecrübe edilmişti. 2014 senesinde Coritiba forması giyen Kamerunlu Joel, São Paulo ağlarını sarsmasının ardından yine aynı noktadaki panoları aşarak tünel boşluğuna düşmüştü.

Söz konusu dönemde sağlık görevlilerinin yardımıyla doğrulan Joel, oyuna devam etmiş ve takımı Coritiba sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Yıllar sonra tekrarlanan bu sıradışı olayın gölgesinde oynanan maçı Coritiba, Chapecoense karşısında 2-1 kazandı. Ancak müsabakadan geriye kalan en çarpıcı ayrıntı skor tabelası değil, Jacy Maranhão’nun tünelle biten gol sevinci oldu.