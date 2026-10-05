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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek komitesi seçimleri tamamlandı. 10 ayrı meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemde meclis ve komitelerde görev yapacak sektör temsilcileri belli oldu. Kırmızı listenin tek aday olarak katıldığı seçimlerde her meslek grubundan 3’er temsilci belirlendi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) meslek komitesi seçimleri tamamlandı. ATSO Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen seçimlerde oda üyeleri, faaliyet gösterdikleri sektörleri yeni dönemde temsil edecek isimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona ererken, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Yapılan sayımlar sonucunda 10 meslek grubunda yeni dönemde görev yapacak meclis ve komite üyeleri kesinleşti.

10 MESLEK GRUBUNDA SANDIK KURULDU

ATSO bünyesinde gerçekleştirilen seçimlerde tarım ve hayvancılıktan inşaata, tekstilden otomotive, petrolden gıdaya kadar farklı sektörleri temsil eden toplam 10 meslek grubunda seçim yapıldı.

Seçimlere kırmızı liste tek aday olarak katılırken, her meslek grubunda 3’er meclis ve komite üyesi belirlendi.

Gün boyunca ATSO üyelerinin oy kullanmak üzere sandık başına geldiği seçimlerde, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.

Sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ATSO’nun yeni döneminde sektörleri temsil edecek isimler de netleşmiş oldu.

SEKTÖRLERİN YENİ TEMSİLCİLERİ BELLİ OLDU

Yapılan seçimlerin ardından 10 meslek grubunda belirlenen temsilciler şöyle:

1. Grup – Tarım ve Hayvancılık

Ahmet Koçaş, Salih Pınardağ, Rafet Altınpınar

2. Grup – İnşaat

Tuğrul Kalkan, Mehmet Ali Alan, Fatih Güneş

3. Grup – Tekstil

Ahmet Kulak, Enver Şanlı, Hacı Ramazan Coşkun

4. Grup – Beyaz Eşya ve Mobilya

Fatih Tekin, Taha Akkuş, Hüseyin Bal

5. Grup – Oto Alım Satım

Hasan Demir, Mustafa Yıldız, Murat Özkanlı

6. Grup – Petrol

Mehmet Coşkun, Ümit Yılmaz, Semih Yapılcan

7. Grup – OSB Fabrikaları

Ahmet Koçaş, Sedat Altındal, Ömer Karacagün

8. Grup – Sigortacılar

Gökhan Taşal, Ahmet Koçaş, İsmail Başer

9. Grup – Mimar ve Mühendisler

Osman Dinç, Abdülkadir Göktaş, Emre Mutlu

10. Grup – Gıda

Murat Dursun, İsa Güzel, Ahmet Koçaş

SANDIKLAR KAPANDI, YENİ DÖNEM BAŞLADI

ATSO Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme sürecinin saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sandıklardaki oylar görevliler tarafından sayıldı.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray’ın farklı ekonomik sektörlerini temsil eden meslek gruplarında yeni dönem de başlamış oldu.

Meslek komiteleri, oda üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin sorunlarının ve taleplerinin oda yönetimine aktarılmasında önemli bir görev üstlenirken, sektör temsilcileri de önümüzdeki dönemde kendi alanlarındaki gelişmelerin takip edilmesinde ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında rol alacak.

İŞ DÜNYASININ FARKLI SEKTÖRLERİ AYNI ÇATI ALTINDA

ATSO bünyesindeki 10 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimler, Aksaray iş dünyasının farklı alanlarını temsil eden sektörlerin oda çatısı altında bir araya gelmesi açısından önem taşıyor.

Tarım ve hayvancılıktan sanayiye, inşaattan tekstile, otomotivden enerji sektörüne, sigortacılıktan mimarlık ve mühendisliğe, gıdadan ticarete kadar geniş bir ekonomik alanı kapsayan meslek gruplarında görev yapacak temsilciler, yeni dönemde sektörlerinin sorun ve beklentilerini oda çalışmalarına taşıyacak.

Özellikle Aksaray ekonomisinin önemli unsurları arasında yer alan tarım, sanayi, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim faaliyetleri, inşaat, otomotiv ve gıda sektörlerinin temsilcilerinin yeni dönemdeki çalışmaları yakından takip edilecek.

SEKTÖREL TALEPLER ODA GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Meslek komitelerinin temel görevlerinden biri, temsil ettikleri sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini oda bünyesinde gündeme taşımak.

Yeni dönemde seçilen temsilcilerin, sektörlerindeki işletmelerle iletişim içerisinde olarak sahadan gelen talepleri değerlendirmesi ve bunları ATSO çatısı altında gündeme getirmesi bekleniyor.

Ekonomik koşullar, üretim maliyetleri, finansmana erişim, istihdam, ihracat, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi gibi başlıkların, önümüzdeki dönemde iş dünyasının gündeminde yer alması beklenen konular arasında bulunuyor.

ATSO’DA YENİ DÖNEM İÇİN İLK ADIM ATILDI

Gerçekleştirilen meslek komitesi seçimleriyle birlikte ATSO’da yeni dönemin önemli aşamalarından biri tamamlanmış oldu.

Sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla birlikte 10 meslek grubundaki temsilciler netleşirken, seçilen isimlerin önümüzdeki dönemde kendi sektörlerinin taleplerini oda çalışmalarına yansıtması bekleniyor.

ATSO bünyesinde yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların, Aksaray’ın ticaret, sanayi, üretim ve yatırım gündemine ilişkin başlıkların yanı sıra kent ekonomisindeki gelişmelere de yön vermesi hedefleniyor.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, yeni dönemde meslek komitelerinin gerçekleştireceği çalışmalar ve Aksaray iş dünyasının gündemindeki başlıkların ATSO çatısı altında nasıl ele alınacağına çevrildi.