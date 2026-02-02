Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), mesleki yeterlilik ve nitelikli iş gücü oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ATSO’nun, Prestij Aksaray Proje ve Danışmanlık firması ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, vatandaşların ihtiyaç duyduğu pek çok alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgelendirme işlemleri artık yerinde, güvenilir ve profesyonel bir şekilde Aksaray’da yapılabiliyor.

Şehrin iki önemli kuruluşunun güç birliğiyle yürütülen bu çalışmalar, hem istihdama hem de mesleki standartların yükseltilmesine önemli katkı sağlıyor. ATSO ve Prestij Aksaray yetkilileri, ihtiyaç duyulan tüm meslek gruplarına yönelik MYK belgelendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Bu kapsamda Prestij Aksaray Proje ve Danışmanlık firması, MYK alanında gerçekleştirdiği başarılı organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. Kuyumculuk (Perakende) MYK Seviye 4 sınavları, ilk kez Aksaray’da yapılmaya başlandı. Prestij Aksaray Eğitim ve Danışmanlık merkezinde gerçekleştirilen sınavlara ilginin yüksek olması dikkat çekti.

ATSO ve Prestij Aksaray iş birliğiyle hayata geçirilen bu uygulama, şehir adına önemli bir ilk olma özelliği taşıyor. Mesleki eğitim ve belgelendirme sınavları, Prestij Aksaray’a ait modern ve donanımlı sınav salonunda gerçekleştirildi. Sınav süreci, MYK standartlarına uygun şekilde, titizlikle yürütüldü.

Kuyumculuk MYK Seviye 4 kapsamında yapılan sınavlarda teorik ve yazılı uygulamalar gerçekleştirildi. Toplam 16 kursiyerin katıldığı sınavların ardından, değerlendirme sürecinin başlayacağı ve sonuçların yaklaşık 15 gün sonra açıklanacağı bildirildi.

Yetkililer, bu tür sınavların Aksaray’da yapılmasının hem adaylar hem de sektör temsilcileri açısından büyük kolaylık sağladığını vurgulayarak, şehir dışına gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını ifade etti. Aynı zamanda belgelendirme süreçlerinin Aksaray’da yapılması, yerel ekonomiye ve mesleki gelişime de doğrudan katkı sunuyor.

ATSO ve Prestij Aksaray Proje ve Danışmanlık firması, önümüzdeki süreçte farklı meslek dallarında MYK sınav ve belgelendirme çalışmalarını Aksaray’da gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, nitelikli insan kaynağının artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.