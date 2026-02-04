

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, TÜİK’in açıkladığı 2026 Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Koçaş, beklentilerin üzerinde gelen rakamların gıda, enerji ve ulaşım başta olmak üzere hem vatandaş hem de reel sektör üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Aksaray iş dünyasından ilk değerlendirme ATSO Başkanı Ahmet Koçaş’tan geldi. Koçaş, yazılı açıklamasında enflasyonun seyrine, temel harcama kalemlerindeki artışlara ve reel sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

“BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oranında arttığını belirterek, rakamların piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Koçaş, “Bu tablo, enflasyonun yüksek seyrinin devam ettiğini ve reel sektör üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“TEMEL KALEMLER ENFLASYONUN SÜRÜCÜSÜ”

Açıklamada özellikle temel harcama gruplarındaki artışlara dikkat çekildi.

Koçaş’ın paylaştığı verilere göre;

Gıda ve alkolsüz içecekler:

Aylık %6,59

Yıllık %31,69

Ulaştırma:

Aylık %5,29

Yıllık %29,39

Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar:

Yıllık %45,36

Bu artışların hem vatandaşların günlük yaşam maliyetlerini hem de işletmelerin üretim giderlerini ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Koçaş, “Enflasyonun ana sürücülerinin hâlâ gıda, enerji ve ulaşım gibi zorunlu kalemler olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“SINIRLI İYİMSERLİK, DAHA FAZLA ÇABA ŞART”

Yıllık enflasyonun yüzde 30,65 seviyesine gerilemesinin sınırlı bir iyimserlik yarattığını dile getiren Koçaş, on iki aylık ortalamaların yüzde 33,98 seviyesinde seyretmesinin sürdürülebilir dezenflasyon için yeterli olmadığını kaydetti.

“Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonla mücadelede daha kararlı ve etkili adımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir” dedi.

“AKSARAY İŞ DÜNYASI ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN AYAKTA”

Aksaray iş dünyasının yüksek enflasyon ortamında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Koçaş, buna rağmen şehrin üretim ve ihracat performansına dikkat çekti.

“Maliyet artışları, girdi fiyatlarındaki dalgalanmalar ve satın alma gücündeki erimeye rağmen Aksaray’ın ihracat rekorları ve büyüme ivmesi, iş dünyamızın dayanıklılığını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI POLİTİKALAR ŞART”

ATSO Başkanı Koçaş, enflasyonla mücadelenin ancak reel sektörü destekleyen politikalarla başarıya ulaşabileceğini belirterek ekonomi yönetimine çağrıda bulundu:

“Enflasyonun kontrol altına alınması; faiz politikalarının reel sektöre yansıtılması, üretim ve istihdam odaklı teşviklerin artırılmasıyla mümkün olacaktır. Beklentimiz, enflasyonla mücadele sürdürülürken yatırım, üretim ve istihdamı destekleyici adımların güçlendirilmesidir.”

Koçaş, Aksaraylı sanayici ve tüccarlar olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Ülkemizin ekonomik istikrarı ve refahı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya her zaman hazırız” dedi.