Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, kentte artan yetkisiz sigortacılık faaliyetlerine karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek, vatandaşları yalnızca yetkili acentelerle çalışmaları konusunda uyardı.

SİGORTACILIKTA YETKİSİZ FAALİYET UYARISI

Aksaray’da son dönemde artış gösteren yetkisiz sigortacılık faaliyetleri, hem vatandaşlar hem de sektör açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kayıt dışı sigorta acentelerine karşı denetimlerin artırıldığını duyurdu.

Koçaş, bu tür faaliyetlerin yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmadığını, aynı zamanda sektörün güvenilirliğini zedeleyerek haksız rekabet ortamı oluşturduğunu ifade etti.

“CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda yaşanan bazı olaylarda, vatandaşların poliçelerini yaptırdıktan sonra ilgili sigorta işlemlerinin yetkisiz kişiler tarafından iptal edildiği ve sonrasında meydana gelen kazalarda vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığı görülmektedir.”

Sigortacılığın uzmanlık ve yasal sorumluluk gerektiren bir alan olduğuna vurgu yapan Koçaş, yetkisiz kişi ve işletmelerin faaliyet göstermesinin hukuka aykırı olduğunu ve telafisi güç riskler doğurduğunu belirtti.

SEKTÖRDE GÜVEN VE DENETİM VURGUSU

Koçaş, vatandaşların sigorta işlemlerinde dikkatli olması gerektiğini belirterek, poliçelerin mutlaka yetkili ve bilinen acenteler aracılığıyla yapılmasının önemine işaret etti.

Son iki yıl içerisinde sermaye yetersizliği nedeniyle 5 sigorta şirketinin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatan Koçaş, bu süreçte birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Sigorta yaptırılırken yalnızca acentenin değil, sigorta şirketinin de güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini belirten Koçaş, düşük fiyatlı tekliflere karşı da uyarıda bulundu.

“FİYAT ODAKLI TERCİHLER RİSKLİ”

Koçaş, piyasa koşullarının çok altında sunulan tekliflerin cazip görünse de ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Piyasa koşullarının çok altında sunulan teklifler cazip gibi görünse de çoğu zaman ciddi mağduriyetlere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle gerçek dışı düşük fiyatlara karşı dikkatli olunmalı, sigorta yaptırılırken kesinlikle yalnızca fiyata odaklanılmamalıdır.”

Ayrıca vatandaşların, sigorta yaptırmadan önce acentelerin yetki belgelerini sorgulamaları ve düzenlenen poliçeleri e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

DENETİMLER ARTARAK SÜRECEK

Aksaray’da ruhsatsız ve yetkisiz şekilde sigorta poliçesi düzenleyen kişi ve oluşumlara karşı ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere yönelik idari yaptırımlar uygulanırken, hukuki süreçlerin de titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

ATSO Başkanı Koçaş’ın açıklamalarının ardından, sigortacılık sektöründe denetimlerin daha da artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.