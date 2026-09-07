Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, zincir marketlerin faaliyet alanlarının giderek genişlemesinin yerel esnaf ve meslek mensupları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Zincir marketlerin artık temel gıda ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya, elektronik, motosiklet, karavan, kırtasiye ve farklı sektörlere ait çok sayıda ürünü satışa sunmasının, küçük ve orta ölçekli yerel işletmeler açısından ciddi bir rekabet baskısı oluşturduğunu belirten Koçaş, “Her işletme kendi asli faaliyet alanında güçlenmeli, zincir marketlerin faaliyet alanları da belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmelidir. Yerel esnafımızın yaşadığı bu sorunu sadece Aksaray ölçeğinde çözmemiz mümkün değil. Bu konu doğrudan Bakanlık nezdinde, özellikle İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ele alınması gereken bir konudur. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un, günümüz şartları ve piyasa gerçekleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

“MARKET KARAVAN, MOTOSİKLET, BEYAZ EŞYA SATIYOR”

Zincir marketlerin asli faaliyet alanlarının dışına çıkarak çok farklı sektörlerin ürünlerini aynı çatı altında satışa sunmasının, o ürünlerin ticaretini yapan işletmeleri doğrudan etkilediğini ifade eden Koçaş, şöyle devam etti: “Bugün bir zincir markette karavan, motosiklet veya farklı sektörlere ait ürünlerin satışını görebiliyoruz. Başka bir zincir markette beyaz eşya, elektronik veya farklı ürün grupları satışa sunuluyor. Elbette vatandaşımızın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasını biz de isteriz. Ancak burada rekabetin şartlarının herkes için eşit olması gerekiyor. Bir beyaz eşya işletmesinin ekmek, çay, şeker satması ne kadar farklı bir faaliyet alanı oluşturuyorsa, bir marketin de uzmanlık gerektiren sektörlerin ürünlerinde sınırsız şekilde faaliyet göstermesi yerel işletmeler açısından sorgulanmalıdır.”

“OKUL SEZONUNDA KIRTASİYECİLERİMİZ ZOR DURUMDA KALIYOR”

Özellikle okul sezonu gibi belirli dönemlerde zincir marketlerin kırtasiye ürünlerinde yoğun kampanyalar yapmasının, yıl boyunca bu alanda faaliyet gösteren esnafı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Koçaş: “Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Kırtasiyelerimiz için yılın en önemli dönemlerinden birine giriyoruz. Ancak bugün baktığımızda zincir marketlerin kırtasiye ürünlerinde ciddi kampanyalar yaptığını görüyoruz. Yıl boyunca sadece kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren, personel çalıştıran, kira ve vergi ödeyen esnafımız bu rekabet karşısında zorlanıyor. Bir zincir marketin dönemsel olarak sattığı bir ürün, o ürünün ticaretini yıl boyunca yapan esnafımızın ekmek kapısıdır.”

“MESELE ZİNCİR MARKETLERİ YOK SAYMAK DEĞİL, DENGELİ REKABETİ SAĞLAMAK”

Koçaş, konunun zincir marketlerin tamamen karşısında olmak şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, asıl hedefin adil ve dengeli bir rekabet ortamı oluşturmak olduğunu söyledi. “Biz zincir marketler olmasın demiyoruz. Onlar da ticaret hayatımızın bir parçasıdır. Ancak ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmeler ile belirli bir meslek dalında uzmanlaşmış yerel işletmeler aynı şartlarda değerlendirilemez. Burada yapılması gereken, rekabeti ortadan kaldırmak değil; rekabetin adil şartlarda yapılmasını sağlamaktır.”

“6585 SAYILI KANUN YENİDEN ELE ALINMALI”

6585 sayılı Kanun’un perakende ticaretin düzenlenmesi, sürdürülebilir rekabetin sağlanması ve işletmeler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacı taşıdığını hatırlatan Koçaş, kanunun mevcut piyasa koşulları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı da kanunun perakende sektörü içerisindeki haksız rekabet koşullarını gidermeye yönelik bir hukuki altyapı oluşturduğunu ifade ediyor. Bu konu Aksaray’ın tek başına çözeceği bir mesele değildir. Biz yerelde yaşanan sıkıntıları ilgili mercilere taşımak ve çözüm önerilerimizi ortaya koymakla mükellefiz. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasını, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da zincir marketlerin faaliyet alanlarına ilişkin daha net ve koruyucu düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Esnafımızın emeğini, yatırımını ve faaliyet alanını korumak zorundayız. Yerel esnaf güçlü olursa şehir ekonomisi güçlü olur. Bizim mücadelemiz zincir marketlere karşı değil, haksız rekabetin ve dengesiz ticari yapıların önüne geçilmesi içindir” dedi.