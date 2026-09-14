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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Reeskont Kredi Programı kapsamında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamı genişletildi. Düzenlemeyi değerlendiren Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, ihracatçıların finansman maliyetlerini azaltacak bu adımın hem Aksaray ekonomisine hem de Türkiye’nin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

İHRACATIN FİNANSMANINDA YENİ DÖNEM

Türkiye’de üretim ve ihracat odaklı işletmeleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, ihracatın finansmanında kritik rol oynayan Reeskont Kredi Programı kapsamında uygulanan BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) istisnasının kapsamı genişletildi.

Söz konusu değişiklikle birlikte ihracat yapan işletmelerin kredi kullanım süreçlerinde karşılaştıkları finansman maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, Türk ihracatçısının uluslararası pazarlardaki rekabet avantajının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyi değerlendiren Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, ihracatçıların daha uygun maliyetlerle finansmana ulaşmasının ekonomik büyüme açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

KOÇAŞ: “FİNANSMANA ERİŞİM ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN HAYATİ”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, üretim yapan firmaların büyüme, yatırım ve ihracat hedeflerine ulaşabilmeleri için uygun maliyetli finansmanın vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

Koçaş, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“İhracatçılarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansman maliyetlerinin azaltılması, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Reeskont kredilerinde BSMV istisnasının kapsamının genişletilmesini iş dünyamız adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.”

Koçaş’a göre özellikle ihracat odaklı işletmeler için finansman giderlerinin düşmesi, yalnızca kısa vadeli bir maliyet avantajı değil, aynı zamanda uzun vadede yatırım kararlarını da olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişme niteliği taşıyor.

KÜRESEL REKABETTE FİNANSMAN MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Dünya ticaretinde artan rekabet koşullarının üretici firmaları her geçen gün daha fazla maliyet baskısıyla karşı karşıya bıraktığını belirten Koçaş, finansman giderlerinin birçok sektör için kritik bir unsur haline geldiğini ifade etti.

“Firmalarımızın finansman yükünün azalması, üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ihracat rekabetçiliğine olumlu yansıyacaktır.” diyen Koçaş, üreten ve istihdam sağlayan işletmelerin desteklenmesinin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

ATSO Başkanı, özellikle sanayi üretiminin güçlü olduğu şehirlerde bu tür teşviklerin etkisinin daha belirgin hissedileceğine işaret ederek, finansman maliyetlerindeki iyileşmenin işletmelerin nakit akışını da rahatlatacağını dile getirdi.

REESKONT KREDİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Reeskont kredileri, ihracatçı firmaların uygun faiz oranlarıyla finansmana ulaşmasını sağlayan en önemli destek mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu krediler sayesinde işletmeler;

ihracat siparişlerini daha rahat finanse edebiliyor,

üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları sermayeye erişebiliyor,

döviz kazandırıcı faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürebiliyor,

uluslararası pazarlarda fiyat rekabetini koruyabiliyor.

BSMV istisnasının kapsamının genişletilmesi ise bu kredi mekanizmasının maliyet avantajını daha da artırarak firmaların üzerindeki finansal yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

AKSARAY SANAYİSİ İÇİN STRATEJİK KATKI

Son yıllarda otomotiv yan sanayi, makine, gıda, metal ve çeşitli üretim sektörlerinde ihracat kapasitesini artıran Aksaray’ın, yeni düzenlemeden olumlu etkilenmesi bekleniyor.

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, finansmana erişimin güçlendirilmesinin şehrin üretim potansiyelini daha da yukarı taşıyacağını belirterek, Aksaraylı ihracatçıların küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Koçaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray iş dünyası olarak üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Reel sektörümüzün finansmana daha uygun koşullarda ulaşması, şehrimizin üretim ve ihracat potansiyelinin daha ileri taşınmasına katkı sağlayacaktır.”

ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAMA DESTEK MESAJI

ATSO Başkanı Koçaş’ın değerlendirmeleri, yalnızca mevcut düzenlemeye ilişkin bir memnuniyet açıklaması olmanın ötesinde, üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarının sürdürülmesi yönünde önemli bir çağrı niteliği de taşıyor.

Koçaş, üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan ve ihracat gerçekleştiren işletmelerin desteklenmesinin hem Aksaray ekonomisinin büyümesi hem de Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine ulaşması açısından kritik olduğunu ifade etti.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ: UYGUN FİNANSMAN, GÜÇLÜ İHRACAT

İş dünyası temsilcileri, küresel pazarlarda rekabet edebilmenin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, finansmana erişim koşullarıyla da doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Reeskont kredilerinde BSMV istisnasının genişletilmesiyle birlikte ihracatçı firmaların finansman yükünün hafiflemesi, üretim maliyetlerinin düşmesi ve ihracatın daha güçlü şekilde desteklenmesi beklenirken, Aksaray iş dünyası da bu düzenlemenin şehirdeki sanayi kuruluşlarına yeni yatırım ve büyüme fırsatları sunmasını umut ediyor.