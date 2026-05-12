ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın birinci çeyrek finansal sonuçları duyuruldu.

Buna göre, yılın ilk üç ayında gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artışla 1,3 milyar lira seviyesine taşıyan ATP, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 880,5 milyon liraya, ana ortaklık net karını ise 421,1 milyon liraya geldi.

Tekrarlayan gelir yapısı, uluslararası operasyonlardaki büyüme ve yapay zeka odaklı teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan şirket, çeşitlendirilmiş iş modeliyle teknoloji ihtiyaçlarına adaptasyon sağlayarak çeyrek dönem boyunca karlı büyümesine devam etti.