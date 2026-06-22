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Kaynak: İHA

Teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinden ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., çalışan deneyimi ve yenilikçi iş modeliyle önemli başarılara imza attı. Şirket, Forbes Türkiye'nin Statista iş birliğiyle ilk kez hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026" araştırmasında yer alırken, Fast Company Türkiye tarafından açıklanan "Yenilikçiler İçin En İyi 50 İş Yeri" listesine de girmeyi başardı.

ATP'nin bu başarılarında, çalışanların gelişimini destekleyen çevik yetenek yönetimi uygulamaları ve kurum içi girişimciliği teşvik eden çalışma kültürü etkili oldu. Şirket, inovasyonu merkeze alan yaklaşımıyla teknoloji sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

ATP, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında

Çalışan odaklı başarılarının yanı sıra ATP, marka değeri alanında da yükselişini sürdürdü. Uluslararası bağımsız marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları - Türkiye 125" araştırmasında ATP, ilk kez listeye giren şirketlerden biri oldu.

Finansal performansı, teknoloji geliştirme kabiliyeti, uluslararası müşteri portföyü ve güçlü marka stratejisiyle öne çıkan şirket, 2026 yılında listeye yeni dahil edilen 13 marka arasında yer aldı.

Ümit Cinali: Güçlü Markamızın Temelinde İnsan Kaynağımız Var

ATP CEO'su Ümit Cinali, elde edilen başarıların şirket kültürünün bir yansıması olduğunu belirterek, çalışanların katkısına vurgu yaptı.

Cinali, ATP'nin Türkiye'nin en değerli markaları arasında gösterilmesini; çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve yatırımcılarla kurulan güven ilişkilerinin sonucu olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Takım çalışmasını ve açık iletişimi destekleyen bir yapı oluşturduklarını belirten Cinali, çalışanların fikirlerini yenilikçi çözümlere dönüştürebildiği küresel ölçekte girişimci bir ekosistem kurduklarını söyledi.

Teknolojiyle iç içe, çalışan deneyimini önceliklendiren bir kurum kültürü benimsediklerini aktaran Cinali, Forbes Türkiye ve Fast Company Türkiye tarafından iki ayrı prestijli listede yer almalarının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

ATP CEO'su, şirketin geliştirdiği teknolojilerin ve marka gücünün temelinde çalışanların bilgi birikimi ile yenilikçi fikirlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.