Ankara Ticaret Odası, Özel Öğretim Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen zirve, Türkiye’nin eğitim geleceğine mercek tuttu. Zirvenin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme ve yapay zeka ile şekillenen "Dördüncü Sanayi Devrimi" sürecinde eğitimin statik kalamayacağını belirtti. Baran, mesleki eğitimin piyasa beklentileriyle tam uyumlu hale getirilmesinin artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.

"MESLEKLER KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR"

Dünyanın büyük bir dönüşüm eşiğinde olduğunu hatırlatan Baran, üretim biçimlerinin değişmesiyle birlikte bazı mesleklerin yok olduğunu, bazılarının ise evrildiğini söyledi. Baran, "Teknolojiyi yalnızca kullanan ve tüketen değil; üreten, hatta ona yön veren bir gençlik yetiştirmeliyiz. İş gücü piyasası bu hıza ayak uydurmak için yeniden yapılanmak zorunda" diyerek eğitimin dinamik yapısına dikkat çekti.

ANKARA MODELİ İLE OKULDAN SAHAYA KÖPRÜ

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projelere değinen ATO Başkanı, "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli"nin önemini şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilerimizin daha eğitim sürecindeyken sahayla temas etmesini sağlayacak modelleri yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. Organize sanayi bölgeleri ile eğitim kurumlarımız arasında kurulacak güçlü köprüler, gençlerimizin istihdama geçişini hızlandıracak. Sektör temsilcileriyle okulları buluşturarak nitelikli iş gücü krizini kökten çözmeyi hedefliyoruz."