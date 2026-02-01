Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cumartesi günü Resmi Gazete'de paylaşılan tebliğ sonrası kredi kartı kullanımına ilişkin önemli değişikliklere gitti.

Kredi kartı tahsisinde bankaların kullanıcıların geliriyle orantısız limitlere başvurduğu ifade edilirken, tüm bankalardaki toplam kart limiti 400 bin liranın üzerinde olan şahısların limitlerinde yüzde 50 ila 80 oranında düşüşe gidileceği duyuruldu.

Limit indirimi için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre tanınırken, çok sayıda özel banka müşteri limitlerindeki değişikliği bu haftadan itibaren uygulamaya başlayacak.

SMS VE ATM ÜZERİNDEN UYARI VERİLECEK

Limit azaltımından kartını seyrek şekilde kullanan müşterilerin daha fazla etkilenmesi beklenirken, gerçekleşecek değişiklik öncesinde bankalar, kart limiti değişecek müşterilere bilgilendirme mesajı paylaşacak.

SMS ve mail üzerinden gerçekleşecek uyarıda banka tarafından tahsis edilecek yeni limit ile ilgili detaylar aktarılırken, öte yandan ATM üzerinden gerçekleşecek ilk karlı işlemde de kredi kartı sahipleri, mevcut limitlerine yönelik bilgilendirme mesajı ile karşılaşacak.

10 MİLYON KULLANICININ ETKİLENECEK

Bankacılık sektörünün paylaştığı verilere göre Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarının ortalama limiti 150 bin TL seviyesinde. 40 milyonun üzerindeki kredi kartı kullanıcılarının ise sadece yüzde 25'i 400 bin TL ve üzerinde bir limite sahip. Düzenleme ile beraber 10 milyon kişinin limitlerinde aşağı yönlü değişikliğe gidilmesi bekleniyor.