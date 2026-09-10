Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İnsan kaynaklı küresel ısınma ve Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Nino olayı, 2026 yazında iklim dengelerini altüst etti. İklim bilimci Zeke Hausfather ve meteorolog Ben Noll’un ERA5 veri seti üzerinden yaptığı analizler, Ağustos 2026’nın modern ölçüm tarihinin en yüksek sıcaklık ve atmosferik nem değerlerine ulaştığını ortaya koydu.

SICAKLIK REKORU AÇIK ARA AŞILDI

Ağustos ayında küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,65 santigrat derece üzerine çıktı. Ağustos 2024’te kırılan bir önceki rekoru 0,14 santigrat derece geride bırakan bu gelişmeyle birlikte, 2026’nın tarihteki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 75’e yükseldi.

ATMOSFERDEKİ SU BUHARI SEVİYESİ ZİRVEYE ULAŞTI

Rekor yalnızca sıcaklıkla sınırlı kalmayarak atmosferdeki nem miktarında da tarihi seviyeye ulaştı. Atmosferdeki tüm su buharının yoğunlaşması durumunda oluşacak sıvı derinliğini ifade eden yağışa dönüşebilir su miktarı, ağustos ayında 2,74 santimetreye erişerek Temmuz 2024 rekorunu kırdı. "Genişleyen atmosferik sünger" etkisi nedeniyle ısınan atmosferin daha fazla nem tutması, dünya genelinde ani sel felaketleri ve şiddetli yağış riskini artırıyor.

EL NINO ETKİSİ ARALIK AYINDA ZİRVEYE ULAŞACAK

Tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarını ortalamanın 4 santigrat derece üzerine çıkarması beklenen güçlü El Nino olayının, aralık ayında zirve noktasına ulaşacağı öngörülüyor. Atmosfere salınan ekstra ısı ve nemin, küresel yağış düzenlerini bozarak aşırı hava olaylarını daha da şiddetlendirmesinden endişe ediliyor.