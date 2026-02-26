​Gelecekte cüzdanlarımızda nakit para olacak mı? Bu soru bugünlerde ekonominin en sıcak başlıklarından biri. Fransa Merkez Bankası, nakit kullanımını bir "vatandaşlık hakkı" olarak tanımlasa da rakamlar fiziksel paranın yavaş yavaş sahneden çekildiğini gösteriyor.

​FRANSA’DA ATM’LERE ELVEDA

​Fransa’da son bir yıl içinde 1.500 ATM hizmet dışı kaldı. Ülke genelindeki toplam ATM sayısı 42 bin 578’e gerilerken, insanların nakit çekme sıklığı da yüzde 4,3 azaldı.

​ANCAK İLGİNÇ BİR DETAY VAR

Fransızlar ATM’ye daha seyrek gidiyor ama gittiklerinde daha fazla para çekiyorlar. 2014 yılında bir kişi ortalama 82 euro çekerken, bu rakam 2024’te 126 euroya çıktı. Uzmanlar bunu, nakit paranın olası internet kesintileri veya teknik arızalara karşı bir "güvence" olarak saklanmasına bağlıyor.

​TÜRKİYE: HEM KART HEM NAKİT GÜÇLÜ

​Türkiye, dijital bankacılık ve kartlı ödeme sistemlerinde Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok daha hızlı ilerliyor. FAST, QR Kod ve temassız ödemeler artık bakkal alışverişlerinde bile nakdin yerini almış durumda.

​Buna rağmen Türkiye’de nakde erişim kanalları canlılığını koruyor:

Kamu bankalarının başlattığı "ortak ATM" uygulaması, vatandaşların paraya ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Türkiye'deki bankalar, dijitalleşmeye rağmen fiziksel şube ve ATM ağını güçlü tutarak her kesime ulaşmayı hedefliyor.

Fiyat artışları ve ekonomik canlılık nedeniyle piyasadaki banknot hacmi de artmaya devam ediyor.

​Dijitalleşme finansal işlemleri hızlandırsa da yaşlılar, düşük gelirli gruplar ve sistemin teknik arıza verme ihtimali, nakit parayı hâlâ "vazgeçilmez" kılıyor.