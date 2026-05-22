Gelişen teknolojiyle birlikte banka ATM’leri büyük dokunmatik ekranlara geçse de alt kısımda yer alan o tanıdık fiziksel tuş takımı ve özellikle kırmızı renkli "İptal" (Cancel) butonu yerini korumaya devam ediyor.
ATM’de kimse bu tuşun özelliğini bilmiyor: İşlevi dertlere deva oluyor
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Çoğu kullanıcının sadece işlemi yarıda kesmeye yaradığını düşündüğü bu kırmızı tuş, aslında bir arıza ya da dolandırıcılık şüphesi anında kullanıcıyı hem yasal hem de teknik olarak koruyan bir "acil durdurma" mekanizmasına dönüşmüş durumda.
Banka operasyon ve siber güvenlik uzmanları, ATM başındakileri yakından ilgilendiren bu gizli koruma kalkanının detaylarını paylaştı.
Günümüz ATM'lerinde yaşanan yazılımsal takılmalar ve sistem donmaları anında dokunmatik ekranlar komutlara cevap vermeyebiliyor. Banka operasyon uzmanları, fiziksel kırmızı tuşun ekran ara yüzünden bağımsız olarak doğrudan cihazın ana kartına bağlı olduğunu vurguluyor.
Cihaz başında teknik bir sorunla veya ekran kilitlenmesiyle karşılaşıldığında, ekrandaki menülerle vakit kaybetmek yerine kırmızı tuşa basmak, sistemi mekanik olarak durdurmanın en güvenilir yolu olarak öne çıkıyor.
Kırmızı tuşun günlük hayatta pek bilinmeyen en kritik yönü, bankaların arka planındaki sistem kayıtlarıyla (log) olan doğrudan bağıdır. Kullanıcı bu tuşa bastığı anda, ATM’nin veri merkezine işlemin kullanıcı iradesiyle sonlandırılmak istendiği bilgisi milisaniyeler içinde iletiliyor.
Uzmanlar, "Kırmızı tuşa basmanıza rağmen ATM kartınızı yutar veya paranızı eksik verirse, sistemde anında resmi bir hata kodu oluşur. Bu durum, ilerleyen süreçte bankaya yapacağınız yasal itirazlarda ve ters ibraz (chargeback) süreçlerinde, işlemin sizin kontrolünüz dışında kesildiğini ve iptal etmeye çalıştığınızı gösteren en güçlü teknik kanıtı sağlar." uyarısında bulunuyor.
Siber güvenlik uzmanları, işlem güvenliğinin tehlikede olduğu anlarda da ekrandaki adımlarla zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
ATM başında işlem yaparken şifrenizin başkası tarafından izlendiğini fark ettiğinizde, kart haznesinde veya para bölmesinde bir düzensizlik (kopyalama aparatı şüphesi vb.) sezdiğinizde, doğrudan kırmızı tuşa basarak kartı geri istemek, dijital güvenliği sağlamanın ve ol olası bir dolandırıcılığı önlemenin en temel yöntemi kabul ediliyor.