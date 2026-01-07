Bankacılık dünyası ve siber güvenlik birimleri tarafından yapılan son incelemeler dolandırıcıların yeni bir yöntem yerine eski fakat etkili bir stratejiye yöneldiğini ortaya koyuyor.

İnsan sirkülasyonunun en az olduğu ve denetimin zayıfladığı saatleri kollayan kötü niyetli kişiler ATM girişlerine yerleştirdikleri özel düzeneklerle kart kopyalama ve şifre hırsızlığı işlemlerini gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Posta'da yer alan habere göre, yetkililer tarafından yapılan resmi uyarılarda vatandaşların mecbur kalmadıkça belirli saat aralıklarında fiziksel işlem yapmaktan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

GECE YARISI VE SABAH SAATLERİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE

Uzman isimlerin saha verilerine dayandırdığı bilgilere göre, dolandırıcılık vakalarının en yoğun meydana geldiği saat dilimi 22.00 ile 06.00 arası olarak tespit edildi.

Bu saatlerde sokaklardaki hareketliliğin azalması dolandırıcıların kart kopyalama cihazlarını ATM ünitelerine fark edilmeden yerleştirmesine olanak tanıyor.

Yetersiz aydınlatmaya sahip noktalar ile güvenlik kamerasının bulunmadığı veya kör noktada kaldığı ATM mevkileri riskin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca dolandırıcıların ekranlara yapıştırdığı sahte yardım numaraları ve yönlendirme notları da kullanıcıları doğrudan tuzağın içine çekiyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NELER YAPILMALI?

Güvenlik güçleri ATM kullanımı esnasında kart giriş yuvasında herhangi bir gevşeklik veya olağandışı bir aparat fark edilmesi durumunda işlemin derhal durdurulması gerektiğini ifade ediyor.

Kartın sıkışması veya paranın verilmemesi gibi teknik sorun süsü verilmiş durumlarda ise vatandaşların ATM başından kesinlikle ayrılmaması ve çevredekilerden yardım istemek yerine doğrudan bankanın resmi müşteri hizmetlerini araması hayati önem taşıyor. Bankalar bu şüpheli zaman dilimlerinde yapılan işlemleri yapay zeka destekli sistemlerle izlese de bireysel dikkatin en güçlü savunma mekanizması olduğu ifade ediliyor.