Maaşımızı çekerken veya nakit ihtiyacımızı karşılarken kullandığımız ATM'ler, ne yazık ki her zaman kusursuz çalışmıyor. Yoğun kullanıma bağlı olarak zaman zaman mekanik arızalar yaşanabiliyor ve bu durum vatandaşın 'eksik para' almasına ya da banknotların cihazın iç mekanizmasında sıkışmasına neden olabiliyor.
ATM’de maaş çekerken dikkat: Uzmanlardan ‘eksik para’ uyarısı
TM'lerde işlem yaparken neredeyse hepimiz aynı refleksi gösteriyor, paramızı ve kartımızı alıp hızla oradan uzaklaşıyoruz. Ancak bankacılık uzmanları, milyonlarca kişinin bilmeden yaptığı o kritik hataya dikkat çekiyor. Uzmanlar ise 'eksik para' uyarısında bulunuyor.Seçil Kılıç
İşte tam bu noktada, herkesin gözden kaçırdığı o hayati detay devreye giriyor. Birçok kişi parasını cihazdan alır almaz güvenlik endişesiyle veya aceleyle doğrudan cüzdanına koyarak yoluna devam ediyor.
Ancak cihazın size eksik banknot vermesi durumunda, cihazın önünden uzaklaştıktan sonra bankaya yapacağınız itirazların ispatlanması hukuken oldukça zorlaşıyor.
Uzmanlar, çekilen nakdin cihazdan ayrılmadan, doğrudan ATM'nin üst kısmında yer alan güvenlik kamerasının net bir şekilde görebileceği açıda sayılması gerektiğini kesin bir dille vurguluyor.
Bu basit hamle, eksik ödeme veya sahte/yırtık para verilmesi durumunda bankanın kamera kayıtlarını inceleyerek hatayı net olarak tespit etmesini ve paranızın iade edilmesini sağlayan en güçlü kanıtınız oluyor.
Kullanıcıların düştüğü bir diğer büyük hata ise dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. İşlem yapmadan önce kartın sokulduğu yeşil yuvayı elinizle hafifçe sarsmamak, kart kopyalama (skimming) tuzağının kurbanı olmanıza yol açabiliyor.
Orijinal ATM parçaları makineye entegre ve sabitken, dolandırıcıların yapıştırdığı kopyalama aparatları genellikle hafifçe dokunulduğunda veya sarsıldığında yerinden çıkacak kadar gevşek oluyor.
İşleminiz bittikten ve paranızı aldıktan sonra doğrudan arkanızı dönüp gitmek yerine, makine ana ekrana dönene kadar klavyedeki "İptal" tuşuna basmak arka planda açık kalabilecek oturumunuzun tamamen kapandığını garanti altına alıyor.
Özellikle finansal güvenliğin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde, sadece birkaç saniyenizi alacak bu adımları alışkanlık haline getirmek paranızı ve haklarınızı güvence altına almanın en etkili yolu.