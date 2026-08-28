ATM’de maaş çekerken dikkat: Uzmanlardan ‘eksik para’ uyarısı

Maaşımızı çekerken veya nakit ihtiyacımızı karşılarken kullandığımız ATM'ler, ne yazık ki her zaman kusursuz çalışmıyor. Yoğun kullanıma bağlı olarak zaman zaman mekanik arızalar yaşanabiliyor ve bu durum vatandaşın 'eksik para' almasına ya da banknotların cihazın iç mekanizmasında sıkışmasına neden olabiliyor.