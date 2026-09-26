Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir

ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan ATM'ler, zaman zaman teknik arızalarla hepimize ter döktürebiliyor. Peki, ATM paranızı yuttuğunda bu para sonsuza dek kayıp mı olur? İşte ATM mağduriyeti yaşamamak için almanız gereken hayati önlemler...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 1

Maaşınızı çekerken, hesaba para yatırırken veya borç öderken ATM ekranında aniden beliren "İşleminiz şu anda gerçekleştirilemiyor" yazısı, şüphesiz en sinir bozucu anlardan biridir. Hele bir de makine paranızı veya kartınızı yuttuysa, akıllara "Param uçup gitti mi?" sorusu gelir.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 2

Uzmanlara ve bankacılık prosedürlerine göre, ATM’nin yuttuğu paranın tamamen kaybolması neredeyse imkansız olarak yorumlanıyor. Ancak sürecin hızlı ve sorunsuz çözülmesi, tamamen sizin o an atacağınız adımlara bağlı olduğu da ifade ediliyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 3

Bankamatiklerin parayı yutmasının ardında genellikle mekanik sıkışmalar, sistem bağlantısının anlık kopması veya güvenlik protokolleri yatar. Bu tatsız sürprizi yaşamamak için şu altın kurallara dikkat etmek gerekiyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 4

Makineye vereceğiniz banknotların kırışık, katlanmış, yırtık veya ıslak olmamasına özen gösterin. Paraları yuvaya yerleştirmeden önce elinizle mutlaka düzeltin.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 5

Destelerin arasında kalan görünmez bir ataç veya zımba teli, tüm mekanizmayı kilitleyerek paranızın yutulmasına sebep olabilir.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 6

ATM'ler güvenlik gereği belirli bir işlem süresi tanır. Ekrandaki yönlendirmeleri çok yavaş takip ederseniz veya açılan hazneye parayı koymakta gecikirseniz, makine güvenlik amacıyla parayı ve kartı yutarak işlemi sonlandırır.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 7

Teknik olarak ATM'ye giren hiçbir para kaybolmaz. Ancak vatandaşın mağduriyet yaşadığı ve parasını alamadığı tek bir senaryo dolandırıcılık olduğu uzmanlarca belirtiliyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 8

Eğer işlem yaptığınız ATM'nin para haznesine dolandırıcılar tarafından "papağan" adı verilen yapışkanlı bir aparat yerleştirilmişse, paranız bankanın kasasına değil, bu aparata takılır. Siz ayrıldıktan sonra dolandırıcılar gelip bu parayı alır. Bu nedenle işlem öncesi para yuvasında anormal bir çıkıntı veya oynayan bir parça olup olmadığını kontrol etmek hayati bir anlam ifade ediyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 9

Paranızı ATM'ye kaptırdınız ve bankanın müşteri hizmetlerini aradınız. Peki müşteri temsilcisi sizin doğru söylediğinizi nasıl bilecek? İnandırma ve inceleme süreci tamamen dijital kayıtlar ve fiziksel sayım üzerine kuruluyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 10

ATM'nin başından asla ayrılmayın. Müşteri hizmetlerini anında aramanız gerekiyor. Makinenin üzerinde yazan ATM numarasını, saati ve yutulan tutarı tam olarak bilmeniz lazım.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 11

ATM'ler sıkışan, tanımlanamayan veya işlem yarıda kaldığı için geri çekilen paraları normal kasaya değil, "Reject" (Ret/Şüpheli) adı verilen ayrı bir bölmeye atılıyor.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 12

Şikayetiniz üzerine banka görevlileri genellikle 1 ila 3 iş günü içinde o ATM'ye giderek fiziki sayım gerçekleştirir. Makinenin sistem kayıtlarındaki para miktarı ile kasadaki fiziksel para karşılaştırılır.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 13

Sizin belirttiğiniz saatte, belirttiğiniz tutar kadar bir "kasa fazlası" tespit edilirse ve sistem logları sizin kart/hesap hareketinizle eşleşirse süreç tamamlanmış olur.

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ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir - Resim: 14

Gerekirse ATM'nin güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek beyanınız doğrulanır ve paranız doğrudan hesabınıza iade edilir.

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