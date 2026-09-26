ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir

Eğer işlem yaptığınız ATM'nin para haznesine dolandırıcılar tarafından "papağan" adı verilen yapışkanlı bir aparat yerleştirilmişse, paranız bankanın kasasına değil, bu aparata takılır. Siz ayrıldıktan sonra dolandırıcılar gelip bu parayı alır. Bu nedenle işlem öncesi para yuvasında anormal bir çıkıntı veya oynayan bir parça olup olmadığını kontrol etmek hayati bir anlam ifade ediyor.