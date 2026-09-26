Maaşınızı çekerken, hesaba para yatırırken veya borç öderken ATM ekranında aniden beliren "İşleminiz şu anda gerçekleştirilemiyor" yazısı, şüphesiz en sinir bozucu anlardan biridir. Hele bir de makine paranızı veya kartınızı yuttuysa, akıllara "Param uçup gitti mi?" sorusu gelir.
ATM’de herkesin yaptığı en büyük hata: Maaşınızı yutabilir
Günlük hayatın vazgeçilmezi olan ATM'ler, zaman zaman teknik arızalarla hepimize ter döktürebiliyor. Peki, ATM paranızı yuttuğunda bu para sonsuza dek kayıp mı olur? İşte ATM mağduriyeti yaşamamak için almanız gereken hayati önlemler...Süleyman Çay
Uzmanlara ve bankacılık prosedürlerine göre, ATM’nin yuttuğu paranın tamamen kaybolması neredeyse imkansız olarak yorumlanıyor. Ancak sürecin hızlı ve sorunsuz çözülmesi, tamamen sizin o an atacağınız adımlara bağlı olduğu da ifade ediliyor.
Bankamatiklerin parayı yutmasının ardında genellikle mekanik sıkışmalar, sistem bağlantısının anlık kopması veya güvenlik protokolleri yatar. Bu tatsız sürprizi yaşamamak için şu altın kurallara dikkat etmek gerekiyor.
Makineye vereceğiniz banknotların kırışık, katlanmış, yırtık veya ıslak olmamasına özen gösterin. Paraları yuvaya yerleştirmeden önce elinizle mutlaka düzeltin.
Destelerin arasında kalan görünmez bir ataç veya zımba teli, tüm mekanizmayı kilitleyerek paranızın yutulmasına sebep olabilir.
ATM'ler güvenlik gereği belirli bir işlem süresi tanır. Ekrandaki yönlendirmeleri çok yavaş takip ederseniz veya açılan hazneye parayı koymakta gecikirseniz, makine güvenlik amacıyla parayı ve kartı yutarak işlemi sonlandırır.
Teknik olarak ATM'ye giren hiçbir para kaybolmaz. Ancak vatandaşın mağduriyet yaşadığı ve parasını alamadığı tek bir senaryo dolandırıcılık olduğu uzmanlarca belirtiliyor.
Eğer işlem yaptığınız ATM'nin para haznesine dolandırıcılar tarafından "papağan" adı verilen yapışkanlı bir aparat yerleştirilmişse, paranız bankanın kasasına değil, bu aparata takılır. Siz ayrıldıktan sonra dolandırıcılar gelip bu parayı alır. Bu nedenle işlem öncesi para yuvasında anormal bir çıkıntı veya oynayan bir parça olup olmadığını kontrol etmek hayati bir anlam ifade ediyor.
Paranızı ATM'ye kaptırdınız ve bankanın müşteri hizmetlerini aradınız. Peki müşteri temsilcisi sizin doğru söylediğinizi nasıl bilecek? İnandırma ve inceleme süreci tamamen dijital kayıtlar ve fiziksel sayım üzerine kuruluyor.
ATM'nin başından asla ayrılmayın. Müşteri hizmetlerini anında aramanız gerekiyor. Makinenin üzerinde yazan ATM numarasını, saati ve yutulan tutarı tam olarak bilmeniz lazım.
ATM'ler sıkışan, tanımlanamayan veya işlem yarıda kaldığı için geri çekilen paraları normal kasaya değil, "Reject" (Ret/Şüpheli) adı verilen ayrı bir bölmeye atılıyor.
Şikayetiniz üzerine banka görevlileri genellikle 1 ila 3 iş günü içinde o ATM'ye giderek fiziki sayım gerçekleştirir. Makinenin sistem kayıtlarındaki para miktarı ile kasadaki fiziksel para karşılaştırılır.
Sizin belirttiğiniz saatte, belirttiğiniz tutar kadar bir "kasa fazlası" tespit edilirse ve sistem logları sizin kart/hesap hareketinizle eşleşirse süreç tamamlanmış olur.
Gerekirse ATM'nin güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek beyanınız doğrulanır ve paranız doğrudan hesabınıza iade edilir.