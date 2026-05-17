Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren mobilya atölyesinde çıraklık yapan ve 50 yıldır mesleğini sürdüren 58 yaşındaki Heybet Kaya, son 5 yıldır mobilya işinden artan ahşap parçalarını değerlendirmek amacıyla oyuncak arabalar yapmaya başladı.
Atmaya kıyamadığı ahşaplarla harikalar yaratıyor: Taleplere yetişemiyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 50 yıldır mobilyacılık yapan 58 yaşındaki Heybet Kaya, atölyesindeki artık ahşap parçalarını çöpe atmaya kıyamayınca hobi olarak oyuncak araba üretimine başladı. Yoğun ilgi gören usta, şimdilerde Türkiye'nin pek çok ilinden kişiye özel siparişler alıyor.
Atık malzemeleri çöpe atmaya kıyamadığı için bu hobiye yöneldiğini belirten Kaya, zamanla güzel modeller ortaya çıktıkça taleplerin ve siparişlerin arttığını, hediyelik ürünlerin yanı sıra satış da yapmaya başladığını ifade etti. Yaklaşık 20 yıldır bu tarz işlerle uğraştığını ve ahşap araba yapımına ise 5 yıl önce başladığını aktaran Kaya, hobi olarak ürettiği bu araçların insanlarda büyük bir hayranlık uyandırdığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İskenderun'daki anıt alanında bir sergi açtığını ve insanların bu arabaların burada üretildiğine inanamayarak yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlar bayağı ilgi gösterdi. İşte burada yapıldığına inanamadılar, Hatay İskenderun'da mı yapılıyor dediler. Böyle değişik şeyler yapınca, işçilik verince ahşaba ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Sipariş verenler oluyor, işte çocuğunu almak isteyen oluyor.
Doğum günü için hediye alanlar oldu. Firmasına, arabanın üzerine amblem yazdırıyoruz lazerle. Öyle siparişler oldu. İstanbul'a, Bursa'ya Karabük'e, Adana'ya siparişler oldu, yaptım ve gönderdim.
İnsanlar bayağı beğendiler yani bu işleri. Ek iş olarak gidiyor. Ama ileride tamamen mobilyayı bırakıp sırf bu işi yapmak istiyorum" dedi.