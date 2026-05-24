Bankacılık teknolojilerinin hızla dijitalleşmesi, siber dolandırıcıların yöntemlerinde de sıra dışı bir eksen kaymasına yol açtı. Geçmiş yıllarda ATM’lere yerleştirilen "kart sıkıştırma aparatları" veya "gizli kamera düzenekleri" artık tarihe karışıyor.
ATM üzerinden emekli maaşı avı: Kredi kartınız ve şifreniz tehlikede
ATM önünde mekanik düzenekleri bırakan suçlular, artık "yardımsever genç" maskesiyle doğrudan insan psikolojisini hedef alıyor. Özellikle maaş günlerindeki emeklileri gözüne kestiren dolandırıcılar, saniyeler içinde şifreyi ezberleyip kartları değiştiriyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Emniyet verileri ve adliyeye yansıyan son dosyalar, suçluların artık mekanik düzenekler yerine doğrudan insan psikolojisini hedef alan "sosyal mühendislik" yöntemine başvurduğunu ortaya koyuyor.
Bu yeni nesil tuzağın en büyük kurbanları ise özellikle maaş günlerinde ATM önlerinde yoğunluk oluşturan, işlem yapmakta güçlük çeken emekliler ve yaşlı vatandaşlar oluyor.
Dolandırıcılar, artık ATM cihazlarına fiziksel müdahalede bulunarak iz bırakmak yerine, sıra bekleyen ya da işlem yaparken duraksayan yaşlı vatandaşları göz hapsine alıyor. "Yardımsever mahalle genci" maskesi takarak kurbanına yaklaşan suçlular, "Amca/Teyze sıra çok yoğun, istersen parayı senin adına ben çekeyim, soğukta bekleme" diyerek güven kazanıyor.
Siber suç uzmanları, dolandırıcılık mekanizmasının saniyeler içinde nasıl işlediğini şu çarpıcı adımlarla özetliyor:
Yardım bahanesiyle tuş takımının başına geçen dolandırıcı, vatandaşın gözü önünde şifreyi girmesini sağlayarak numarayı hafızasına kazıyor.
İşlem sırasında vatandaşı lafa tutarak dikkatini dağıtan suçlu, cüzdanından çıkardığı önemsiz bir başka kartı "Cihaz kartı yuttu" ya da "İşlem iptal edildi" diyerek kurbana teslim ediyor.
Bazı vakalarda ise kartı hiç vermeden, "Sıra arkada birikti, yan taraftaki ATM'den deneyelim" diyerek vatandaşı uzaklaştırıyor ve saniyeler içinde hesaptaki tüm nakdi çekerek kayıplara karışıyor.
Emniyet yetkilileri, özellikle maaş dönemlerinde banka şubeleri ve ATM önlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için şu altın kuralları hatırlatıyor:
ATM’de işlem yaparken her ne sebeple olursa olsun üçüncü şahısların yardım tekliflerini kesinlikle reddedin. Şifrenizi girerken tuş takımını mutlaka diğer elinizle kapatın.
Görevlilerden Yardım İsteyin: İşlem yapamadığınız takdirde sadece banka güvenlik görevlilerinden veya şube personelinden yardım talep edin.