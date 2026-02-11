Ve transfer açıklaması geldi: Lucas Torreira mı, Fred mi?

Yeniçağ Gazetesi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ
Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, ara transferde Lucas Torreira ile anlaşma sağladıklarını ancak sözleşme engeline takıldıklarını açıklarken, Fenerbahçeli Fred için de kapılarının açık olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelmişti.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira hakkında Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ara transfer döneminde Torreira ile temas kurduklarını belirten Bracks, anlaşma noktasına kadar geldiklerini ancak oyuncunun Türkiye’deki sözleşmesinin süreci tıkadığını ifade etti.

“Sözleşmesi Engel Oldu”
Bracks, “Lucas Torreira’yı kadromuzda görmeyi çok isterdim. Kendisiyle görüştük ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye’de devam eden sözleşmesi transferin önünde engel oluşturdu. Ona ülkesine daha yakın olabileceği bir proje sunduk fakat kulübünde çok önemli bir oyuncu olduğu için transferi gerçekleştiremedik” dedi.

Fred İçin Temas Var
Atletico Mineiro’nun Fenerbahçe forması giyen Fred ile de ilgilendiğini açıklayan Bracks, “Fred ile görüşmelerimiz oldu. Onu kadromuza katmak isterim ve bu isteğim sürüyor. Ancak mevcut sözleşmesi nedeniyle şu an için mümkün değil. Kapımız kendisine her zaman açık” ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız, takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'ın 2022 yılında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas, kısa sürede taraftarın sevgili haline geldi.

Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluklarında da katkı sağladı...

