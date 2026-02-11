Ve transfer açıklaması geldi: Lucas Torreira mı, Fred mi?

Fred İçin Temas Var

Atletico Mineiro’nun Fenerbahçe forması giyen Fred ile de ilgilendiğini açıklayan Bracks, “Fred ile görüşmelerimiz oldu. Onu kadromuza katmak isterim ve bu isteğim sürüyor. Ancak mevcut sözleşmesi nedeniyle şu an için mümkün değil. Kapımız kendisine her zaman açık” ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız, takımdan ayrılabilir.