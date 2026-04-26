İspanya La Liga’nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao’yu 3-2 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

ATLETİCO MADRİD, SÖRLOTH’UN GOLLERİYLE KAZANDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; 49. dakikada Antoine Griezmann ile 54 ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörloth’tan geldi. Athletic Bilbao’nun gollerini ise 23. dakikada Aitor Paredes ve 90+7. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.

Bu sonuçla 3 maç aradan sonra kazanan Atletico Madrid puanını 60’a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 41 puanla 9. sırada kaldı.

