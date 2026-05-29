İspanya LaLiga’da saha içindeki rekabet sosyal medyada da sürüyor. Atletico Madrid, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Barcelona’ya göndermede bulundu.

Transfer haberleriyle özdeşleşen “HERE WE GO!” formatını kullanan Madrid ekibi, Julian Alvarez iddiaları üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Son dönemde Arjantinli golcünün Barcelona’ya transfer olabileceği yönündeki haberlerin ardından gelen paylaşım, kısa sürede büyük etkileşim aldı.

LAMINE YAMAL ÜZERİNDEN GÖNDERME

Atletico Madrid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Lamine Yamal için transfer teklifimizi Barcelona’ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını bekliyoruz.”

Paylaşımda ayrıca Barcelona’nın genç yıldızı Pedri’ye yönelik esprili bir teklif de yer aldı.

BAD BUNNY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Göndermenin zamanlamasında dünyaca ünlü sanatçı Bad Bunny’nin konser programı da etkili oldu. Şarkıcının Barcelona konserlerinin ardından Atletico Madrid’in stadı Riyadh Air Metropolitano’da sahne alacak olması, paylaşımın sosyal medyada daha fazla konuşulmasına neden oldu.