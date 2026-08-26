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Atletico Madrid'de Julian Alvarez krizi giderek büyüyor. Aylardır Barcelona'nın ilgisiyle gündemde olan Arjantinli yıldızın antrenmana katılmaması, Madrid ekibinde ipleri gerdi.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid cephesi, yaşanan süreçte kulübün ekonomik ve itibari açıdan zarar gördüğünü savunarak hem oyuncunun çevresine hem de Barcelona'ya sert mesajlar gönderdi.

'TEK MAĞDUR ATLETICO MADRID'

Kulüpten yetkili kaynaklar, Alvarez'in kamuoyunda mağdur konumuna getirildiğini savunarak, "Oyuncu mağdur gibi gösteriliyor ancak Julian Alvarez olayının tek mağduru biziz" ifadelerini kullandı.

Madrid ekibinin özellikle Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo'nun tutumundan ve Barcelona'nın aylardır oyuncuya yönelik ilgisini sürdürmesinden rahatsız olduğu belirtildi.

BARCELONA'YA KAPIYI TAMAMEN KAPATTILAR

Atletico Madrid'in en sert mesajı ise Barcelona ihtimali konusunda geldi.

Kulüp kaynakları, "Onu Barcelona'ya satma ihtimalimiz yüzde 0" diyerek Katalan ekibine transfer seçeneğini tamamen ortadan kaldırdı.

Atletico'nun konuya yalnızca bonservis bedeli üzerinden yaklaşmadığı da vurgulandı.

Madrid ekibinden yapılan değerlendirmede, "Bu durum para değil, onur meselesi" denilerek kulübün geri adım atmayı düşünmediği ifade edildi.

'YALANLAR VE YARIM GERÇEKLERLE KAMPANYA OLUŞTURULDU'

Atletico cephesi, yaşanan süreçte kulübün hedef haline getirildiğini de savundu.

Yetkili kaynaklar, "Birçok yalan ve yarım gerçekle kampanya oluşturuldu. Bunun bedelini ödeyen tek taraf Atletico Madrid" ifadelerini kullandı.