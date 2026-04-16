İspanyol devi Atletico Madrid’i uzun yıllardır çalıştıran ve son olarak takımını Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Diego Simeone için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato, Arjantinli teknik adamın yeni bir serüvene başlayabileceğini yazdı.

INTER’İN SIMEONE HAREKETİ

Habere göre Inter, Serie A’da şampiyonluğa koşmasına rağmen sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gidebilir. Yönetimin Cristian Chivu konusunda şüpheleri olduğu ve İtalyan devinin Diego Simeone’yi göreve getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Inter’in Simeone’yi ikna etmesi halinde teknik direktör değişikliğine hazır olduğu vurgulanırken, Arjantinli çalıştırıcının Atletico Madrid ile 1+1 yıllık sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı.

KARİYER BAŞARILARI

Diego Simeone, Atletico Madrid kariyerinde 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 8 kupa kazandı.