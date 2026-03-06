Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı. Fransız yıldızın sezon ortasında ABD’ye transfer olmayacağı öne sürüldü.

L’Equipe’in haberine göre, Griezmann, Orlando City SC ile yapılan görüşmelere rağmen sezon devam ederken Atletico Madrid’den ayrılmak istemiyor. 34 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak yaz transfer döneminde kariyerine Major League Soccer (MLS)’da devam etme ihtimali hâlâ gündemde.

Haberde, Orlando City’nin oyuncuyu transfer etmek konusunda önceliğe sahip olduğu belirtilirken, bazı MLS kulüplerinin de Griezmann’ı transfer önceliği listesine eklediği ifade edildi. Bu kulüpler arasında Inter Miami CF ve CF Montréal de bulunuyor.

Öte yandan, Los Angeles FC ile daha önce gündeme gelen temasların tamamen sona ermediği kaydedildi.

Bu nedenle Griezmann’ın ABD’ye transfer ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil, ancak Fransız yıldızın olası MLS macerasının en erken yaz transfer döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.