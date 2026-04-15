Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en üst organizasyonda çeyrek final rövanşları 2 maçla başladı resmen.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid Metropolitano'da Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.

Gol sonrası baskısını artıran Atletico Madrid 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı bire indirdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı. Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçında Anfield Stadı'nda Liverpool Paris Saint-Germain'i ağırladı mücadelede oynandı.

İlk yarısı golsüz geçen maçta 72. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele'nin golleriyle Paris Saint-Germain 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi üst üste turu garantiledi böylece.

Fransız ekibi ilk maçı sahasında 2-0 kazandı da.

Ligde yarı finale çıkacak iki takım bugün 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak iki maçla belli olacak resmen.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal Sporting'i ağırlarken Real Madrid evinde 2-1 kaybettiği rövanşta Bayern Münih'e konuk olacak maçta.

Karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak.