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La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği derbinin yankıları İspanya'da sürüyor.

İspanyol gazetesi Marca, "Simeone yine yaptı yapacağını" başlığıyla yayımladığı analizde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin derbi için hazırladığı oyun planının detaylarını ele aldı.

Marca'ya göre Simeone, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in en savunmasız bölgesini sol kanat olarak belirledi ve Atletico'nun hücum planını büyük ölçüde bu bölge üzerine kurdu.

REAL MADRID'İN SOL KANADINI HEDEF ALDI

Simeone'nin sık sık kullandığı, "Maçı rakibe zarar verebileceğimiz yere götürmeliyiz" düşüncesine dikkat çeken Marca, Arjantinli teknik adamın Real Madrid'in zayıflıklarını ayrıntılı şekilde analiz ettiğini belirtti.

Haberde, Vinicius Junior'ın savunmaya yeterince yardım etmemesi nedeniyle Marc Cucurella'nın arkasında oluşabilecek boşlukların Atletico'nun temel hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

Dean Huijsen'in savunmadaki müdahalelerinin de Atletico tarafından hedef alınan bir diğer nokta olduğu kaydedildi.

Simeone bu nedenle Atletico'nun sağ tarafında Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Marc Pubill ve Marcos Llorente'yi yoğunlaştırdı.

DÖRT FUTBOLCU AYNI KORİDORA YÜKLENDİ

Marca'nın analizine göre; Atletico Madrid'in ortalama pozisyon haritası Simeone'nin planını açık şekilde ortaya koydu.

Giuliano Simeone sağ kanatta görev yaparken Pubill sürekli hücuma çıktı. Orta sahada başlayan Llorente de sağ koridora yaklaşırken Jonathan David'in yanında ikinci forvet gibi görev yapan Kang-in Lee sık sık sağ kanada açıldı.

Böylece Atletico, Real Madrid'in sol savunmasına karşı zaman zaman dört oyuncuyla birden üstünlük kurmaya çalıştı. Sol taraftaki Alejandro Grimaldo ise daha geniş ve yalnız bir rolde bırakıldı.

Llorente'nin görevlerinden biri savunmada Jude Bellingham'ı kontrol etmek, hücumda ise Real Madrid'in sol tarafına destek vermekti.

Johnny Cardoso'nun Koke yerine orta sahada tercih edilmesinin nedenlerinden biri de Llorente ileri çıktığında arkasında bıraktığı alanı kapatmaktı.

ATLETICO'NUN HÜCUMLARININ YÜZDE 48'İ SAĞDAN

Bu plan rakamlara da yansıdı. Marca'nın aktardığı verilere göre Atletico Madrid'in hücumlarının yüzde 48'i sağ kanattan geldi. Hücumların yüzde 24'ü sol, yüzde 29'u ise merkez üzerinden gerçekleştirildi.

11'e 11 oynanan bölümde Atletico Madrid'in rakibinden daha üstün olduğunu belirten gazete, kırmızı-beyazlıların Real Madrid ceza sahasına 7 kez, Mourinho'nun takımının ise Atletico ceza sahasına 5 kez girdiğine dikkat çekti.

İKİ GOLDE DE PLAN İŞLEDİ

Marca'ya göre Simeone'nin maçtan önce üzerinde çalıştığı plan, Atletico Madrid'in iki golünde de doğrudan karşılık buldu.

İlk gol öncesinde Giuliano Simeone, hedeflenen sağ koridordan Real Madrid savunmasının arkasına sarktı ve Huijsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Alejandro Grimaldo gole çevirdi.

İkinci golde ise yine aynı bölge kullanıldı. Kang-in Lee'nin savunma arkasına yaptığı pasla başlayan hücum, Jonathan David'e gönderilen top ve golle sonuçlandı.

REAL MADRID'İN EN BÜYÜK SİLAHINI DA KESTİ

Simeone'nin planı yalnızca Real Madrid'in zayıf tarafına saldırmak üzerine kurulmadı. Marca, Atletico teknik heyetinin Mourinho'nun takımının en tehlikeli özelliklerinden biri olan hızlı geçiş hücumlarına karşı da özel önlem aldığını yazdı.

Giuliano savunmada beşinci oyuncu gibi Vinicius'u takip ederken, Pubill'in Mbappe üzerindeki kontrolüne Cristian Romero destek verdi. Llorente'nin fizik gücü de Real Madrid'in kontrataklarını başlamadan kesmek için kullanıldı.

Böylece Real Madrid'in Vinicius ve Mbappe'nin süratiyle açık alanda etkili olmasının büyük ölçüde önüne geçildi.

SIMEONE'NİN TAHTADAKİ PLANI SAHAYA YANSIDI

İkinci yarıda Koke'nin oyuna girmesiyle Atletico Madrid topa daha sakin şekilde sahip olmaya başlarken, sarı kartı bulunan Pubill'in yerine Llorente yeniden sağ beke geçti.

Marca, derbinin sonucunu Simeone'nin taktik tahtasında hazırladığı planın sahadaki karşılığı olarak yorumladı. Atletico Madrid, Real Madrid'in sol tarafındaki boşlukları sürekli hedeflerken bir yandan rakibinin geçiş oyununu sınırlandırdı ve derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.