İspanya La Liga’nın 27. haftasında Atletico Madrid'in Getafe'yi Molina'nın golüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sahalarda ender görülen bir pozisyonla gündeme geldi.

KİMSE BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Getafe’nin Faslı savunma oyuncusu Abdel Abqar, Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a yaptığı hareket nedeniyle VAR tavsiyesi sonucu kırmızı kart gördü.

İzleyenler başta ne olduğuna anlam veremese de ikili arasındaki tartışma sırasında yakın görüntü her şeyi açık etti.

Getafe oyuncusu Abqar bu pozisyonda kırmızı kart gördü! 😳 pic.twitter.com/qlSItUVePn — S Sport Plus (@ssportplustr) March 14, 2026

VAR SONRASI KIRMIZI KART

Orta saha bölgesinde yaşanan pozisyonda Sörloth’u marke eden Abqar ile golcü oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Hakemin ilk anda fark etmediği pozisyon, VAR incelemesi sonrası tekrar değerlendirildi. Görüntülerde Abqar’ın Sörloth'un cinsel organını tuttuğu ortaya çıktı.

Pozisyonun ardından Alexander Sörloth rakibine tepki gösterdi ve Abqar’ı iterek yere düşürdü.

İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. Hakem yaşanan olayın ardından VAR monitörüne giderek pozisyonu izledi ve Sörloth’a sarı kart, Abqar’a ise direkt kırmızı kart gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pozisyonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbol kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası İspanya Futbol Federasyonu’nun Abqar hakkında disiplin soruşturması başlatabileceği ve oyuncuya ağır bir ceza verilebileceği konuşuluyor.