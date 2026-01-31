Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lookman transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı, ancak Nijeryalı oyuncunun istediği maaşı veremedi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Atalanta ile 35 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus seviyesinde prensip anlaşması yapmıştı. Ancak Atalanta, peşin ödeme, kısa taksitler ve banka teminatı talep edince görüşmeler durma noktasına geldi ve transfer şu an askıda.

Öte yandan Atletico Madrid, benzer bonservis paketinde anlaşsa da ödeme konusunda daha esnek bir yaklaşım sergiledi. Maaş tarafında ise Fenerbahçe’nin yıllık net 9 milyon euro + bonus teklifine karşın, Atletico’nun teklifi yaklaşık yarı seviyesinde.

Lookman, transferde önceliğini Fenerbahçe'ye veriyor.