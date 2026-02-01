Atletico Madrid, La Liga’nın 22. haftasında Levante’ye konuk oldu. Ciutat de València Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Alexander Sörloth ile Levante oyuncusu Matías Moreno kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan çarpışmanın ardından yerde kalan Sörloth’a sahada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Norveçli futbolcu, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz pozisyon nedeniyle kısa süreli duraksayan mücadele, daha sonra kaldığı yerden devam etti. Sörloth’un sağlık durumuna ilişkin detayların, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.