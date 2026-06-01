Barcelona'nın Julian Alvarez için dev bir teklif hazırladığı yönündeki iddialar İspanya'da gündem olurken Atletico Madrid cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Arjantinli golcünün kulübün geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

'JULIAN ALVAREZ BİZİM OYUNCUMUZ'

Madrid'de düzenlenen "Sporun Küresel Bağlamdaki Yeri" etkinliğinde konuşan Cerezo, yıldız futbolcunun ayrılığına yönelik iddiaları geri çevirdi.

Cerezo, “Julian Alvarez sadece geçen sezon için değil, daha uzun yıllar boyunca Atletico Madrid'in oyuncusu olacak.” ifadelerini kullandı.

BARCELONA İDDİALARI GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan haberlerde Barcelona'nın Arjantinli yıldız için 100 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunduğu öne sürülmüştü. Ancak Atletico Madrid yönetiminin 25 yaşındaki golcüyü satmayı düşünmediği belirtildi.