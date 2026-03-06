Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Ç.'nin ailesi sosyal medyadan gelen yorumlarla sarsıldı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Diyarbakır'da yakalanan 17 yaşındaki M.Y.K.'nın, acılı anne G.Ü.'ye sahte isimlerle ulaşarak tehditler savurduğu ortaya çıktı. Zanlı, ailenin telefon numaralarını ve adreslerini internet üzerinden yaydığı da tespit edildi.

"ÜNLÜ OLMAK İSTİYORLAR SANDIM" SAVUNMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin akılalmaz savunması şok etti. Birçok Telegram kanalının yöneticisi olduğunu itiraf eden M.Y.K., aileyi neden hedef aldığını "Müştekinin (Anne G.Ü.) ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüm" diyerek açıklamaya çalıştı.

Şüphelinin sadece mesaj atmakla kalmadığı; ailenin adresine defalarca yemek siparişi gönderdiği, 112 Acil Hattı’na asılsız ihbarlarda bulunarak aileyi zor durumda bıraktığı belirlendi.

Şüphelinin "Global Arşiv" ve "Türeme Avcıları" gibi kanallarda ailenin kişisel verilerini paylaştığı da ortaya çıktı.