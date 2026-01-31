Atlas Okyanusu’nun derinliklerinde yaşamın izleri: 'Kayıp Şehir' gizemini koruyor

Bilim insanları, Atlas Okyanusu'nun tabanında yer alan devasa hidrotermal bacaların 120 bin yıldır aktif olduğunu belirledi.
Manto tabakasının deniz suyuyla girdiği etkileşim sonucu yükselen kuleler, dünya dışı yaşam arayışları için yeni bir laboratuvar haline geldi.
Atlas Okyanusu'nun ortasında, deniz seviyesinin yaklaşık 700 metre altında yer alan ve "Kayıp Şehir" (Lost City) olarak adlandırılan hidrotermal alan, son yılların en çarpıcı okyanus bilim keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.
2000 yılında tesadüfen keşfedilen bu bölge, yaygın olarak bilinen "kara bacaların" aksine, kükürt yerine metan ve hidrojen bazlı bir ekosisteme ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekti.
Yapılan son incelemeler, bölgedeki devasa kireçtaşı kulelerinin binlerce yıldır süregelen kimyasal reaksiyonlar sonucunda inşa edildiğini kanıtladı.