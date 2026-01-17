İstanbul Güngören'de çıkan "yan baktın" kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan tehdit aldığını açıkladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Gülhan Çağlayan'ı ölümle tehdit edenler hakkında gözaltı kararı verildi. Karar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.
Gülhan Çağlayan, "Tehdit mesajları almaya başladım. 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' yazıyorlar. Tehditlere boyun eğmeyeceğim" demişti.
Ne olmuştu?
İstanbul'da 14 Ocak'ta birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıkmıştı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç üzerinde bulunan bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan E.Ç. savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti.