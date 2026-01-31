İstanbul Güngören semtinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesinin tehdit edilmesine ilişkin yeni bir gelişme meydana geldi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen 19 yaşındaki M.Y.K. Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.