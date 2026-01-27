İstanbul Güngören'de "yan bakma" bahanesiyle 17 yaşındaki Atlas Çağlayan katledilmişti.

Çağlayan'ın anne ve babasına yönelik tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, 1995 doğumlu F.K. isimli şüphelinin 27 Ocak 2026 tarihinde Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

ANNEYİ TEHDİT EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI

Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü'yü tehdit eden 6 şüpheli yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış. Şüphelilerden A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.