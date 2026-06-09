Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili dava, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"KATİL GÖZLERİMİZİN İÇİNE BAKTI"

Anne Gülhan Ünlü, duruşma sırasında yaptığı açıklamada “Katil önümüzden geçti. Giriş anında gözlerime baktı. O anda arbede yaşandı. Çok cesurca, bilinçle işlemiş. Yaptığını bir sebebe dayayamıyor. Her şeyi inkar ediyor. O gün gün içerisinde başkasından silah istemiş” ifadelerini kullandı.

Duruşmada anne Çağlayan, sanığın annesine, "Doğurmakla anne olunmuyor, i…. sahip çık" sözleriyle tepki göstermişti.