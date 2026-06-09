İstanbul'un Güngören ilçesi Merter bölgesindeki Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede, 14 Ocak tarihinde iki grup arasında bir tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında 14 yaşındaki E.Ç., lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hazırlanan iddianameyle birlikte, cinayet davasının görülmesine bugün başlandı. Duruşma dışarıya kapalı yapılacak.

Müşteki Günhan Ünlü de, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı. Olaya 4 kişinin daha karıştığını, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini ve aylardır duruşmayı beklediklerini ifade eden Ünlü, bu davanın sadece Atlas Çağlayan'la ilgili olmadığını belirtti. Ünlü, "Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirlenmişti. E.Ç.'nin elverişli nitelikteki bıçakla, kanunen çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurarak ölümüne neden olduğu vurgulandı.

TELEFON İNCELEMESİNDE SİLAH FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın cep telefonunda yapılan incelemelerde, tarafların daha önceden tanıştıklarına ya da aralarında bir husumet bulunduğuna dair hiçbir delile rastlanmadı. Buna karşın E.Ç.'nin telefon incelemesinde; elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına çekilmiş silah görselleri ve çakı fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

CEZAİ EHLİYETİ YETERLİ GÖRÜLDÜ

E.Ç.'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ile sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kaydedildi.