Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander‘ın gösterdiği muazzam performansla beraber rakibini devirmeyi başardı. Shai Gilgeous-Alexander, attığı 39 sayı ile yıldızlaştı. Bu sonuçla beraber Atlanta Hawks, arka arkaya 7. mağlubiyetini almış oldu.

3. PERİYOTTA FARK YARATTILAR

Karşılaşmanın ilk devresini 70-74 geride kapatan Oklahoma City Thunder, maçın 3. periyotunda Shai Gilgeous-Alexander önderliğinde farkını ortaya koydu ve 3. periyot sonunda rakibine 113-103’lük üstünlük sağladı. Oklahoma City Thunder bir sonraki maçta Portland Trail Blazers karşılaşacak. Atlanta Hawks ise kötü gidişatı durdurmak adına Minnesota Timberwolves karşısına çıkacak.