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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa’da ev sahibi olma hayaliyle konut projelerine dahil olan Atış Yapı mağdurları, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mağdurlar, açıklamada sürecin kendileri açısından büyük bir mağduriyete dönüştüğünü belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

“RUHSAT SÜREÇLERİNDEKİ SORUNLARIN YÜKÜ VATANDAŞA KALDI”

Basın açıklamasında, projelere ilişkin ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edildi.

Mağdurlar, bu süreçlerde yaşanan sorunların faturasının ev sahibi olma umuduyla hareket eden vatandaşlara kesildiğini öne sürdü.

Açıklamada, ilgili kurumlara defalarca başvuruda bulunulduğu ancak bugüne kadar sorunların çözüme ulaşmadığı ve yeterli desteğin alınamadığı belirtildi.

YETKİLİLERE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Yaşanan mağduriyet karşısında yetkililerin yeterli sorumluluk almadığını savunan mağdurlar, sürecin çözümü için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Yıllardır devam eden belirsizliğin sona ermesini isteyen mağdurlar, mağduriyetlerinin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Açıklamada, Atış Yapı ve Nilüfer Belediyesi’ne yönelik eleştiriler dile getirilirken, sürecin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve vatandaşların hak kayıplarının önüne geçilmesi istendi.