Yunanistan'da mahkeme çalışanları, dün Atina'daki mahkeme binasında düzenlenen silahlı saldırının ardından, güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi düzenledi. Atina'daki mahkeme çalışanları, sendikalarının çağrısıyla eski sulh mahkemesi binası önünde toplanarak kısa süreli iş bıraktı.

"Gerçek maaş artışı, toplu işe alım ve insani çalışma koşulları" yazılı pankart taşıyan göstericiler, Atina merkezinde yürüdü.

Çalışan temsilcileri, mahkeme binalarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, giriş kontrollerinden bina altyapısına kadar birçok alanda sorun bulunduğunu ifade etti.

Çalışanlar da benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Keramikos semtinde dün 89 yaşında bir kişi, av tüfeğini pardösüsünde gizleyerek sosyal güvenlik kurumu EFKA'nın binasında ateş açmış, ardından Atina'daki mahkeme binasına giderek ikinci saldırıyı düzenlemişti.

İki ayrı saldırıda toplam 5 kişiyi yaralayan şüpheli, daha sonra Patras kentinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.