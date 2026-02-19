Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Elefterios Venizelos Havalimanı’nda radar sistemleriyle iletişimde arıza yaşandı. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (EEEKE) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Merenta Tepesi ile veri aktarımının kesildiği bildirildi.

Açıklamada, normal şartlarda üç radarın hizmet verdiği Atina Yaklaşım Kontrol Merkezinde iletişimin tek bir radar üzerinden sağlanabildiği belirtilerek, durumun operasyonel riski artırdığına işaret edildi.

BENZER ARIZALAR YAŞANMIŞTI

Birlik, 4 Ocak’ta iletişimin tamamen kesildiği olayın gerçek nedenine ilişkin halen net bilgi bulunmadığını vurguladı. Bugünkü arızanın da benzer sorunların tekrarı olduğuna dikkat çekilerek, teknik altyapının yetersizliği eleştirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, arıza nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

YETKİLİLERE MODERNİZASYON ÇAĞRISI

Açıklamada, sabah saatlerindeki uçuş trafiğinin hava trafik kontrolörlerinin özverili çalışması sayesinde güvenli şekilde yürütüldüğü kaydedildi. Ancak gerekli teknik önlemler alınmaz ve altyapı yenilenmezse yaz sezonunda kontrolörlerin fazla mesai yapmayı reddedebileceği uyarısında bulunuldu.

4 Ocak’ta yaşanan teknik arızada da hava trafik hizmet frekanslarında geniş çaplı parazitlenme meydana gelmiş, planlanan bazı uçuşlar iptal edilmişti. Sorunun gece saatlerinde giderilmesinin ardından seferler kademeli olarak yeniden başlatılmıştı.