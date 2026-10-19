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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Atilla Yeşilada katıldığı Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında, MSCI'ın Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasına ilişkin kararını ertelemesini değerlendirdi. Kararın ertelenmesini olumlu bulmadığını belirten Yeşilada, Türkiye'nin öncü piyasalar kategorisine düşmesinin bile mevcut belirsizlikten daha iyi olacağını savundu.

Yeşilada, "Kasım'da kol kesilsin, cezamız neyse görelim. Frontier Markets'e yani öncü pazarlara düşsek bile onun da fonları var" ifadelerini kullandı.

"5,8 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ MÜMKÜN"

Olası bir kategori değişikliğinin piyasaya etkisine değinen Yeşilada, İris Cibre'nin hesaplamasına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Önce satış gelir. Ve İris Cibre hesaplamış, teşekkür ederim kendisine, 5,8 milyar dolarlık satış mümkün. Olacak demek değil. Yani bu, pasif olarak Türkiye'yi tutan fonlarda bu kadar hisse olduğunu hesaplamış."

Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar kategorisinden çıkarılması durumunda bazı fonların satış yapmak zorunda kalabileceğini belirten Yeşilada, öncü pazarlarda da önemli miktarda yatırım bulunduğunu ifade etti.

"ADAMLARI DONDURDULAR"

Yeşilada, kararın ertelenmesinin yabancı fon yöneticileri açısından belirsizlik yarattığını savundu. Türkiye'deki fiyatların cazip olabileceğini ancak olası bir kategori değişikliğinin yatırım kararlarını zorlaştırdığını belirtti.

Yeşilada değerlendirmesini, "MSCI, Türkiye için en kötü kararı verdi. Bizi alt lige düşürmesi bu belirsizlikten iyidir. Altı ay boyunca hiçbir yabancı pozisyon almaz" sözleriyle tamamladı.