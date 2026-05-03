Atilla Yeşilada'dan altın ve dolar yatırımcısına soğuk duş: 'Ne olursa olsun para kazandırmayacak'

“Şirketler Küçülmeli, Oyun Bitti”

Atilla Yeşilada, Türkiye’deki şirketlerin mevcut "arz şoku" karşısında savunmasız kaldığını belirterek, önümüzdeki dönemin çok daha zorlu geçeceğini vurguladı. Yeşilada, şirketlere şu kritik tavsiyede bulundu:

“Şirketler bu yayını inşallah duyuyordur; küçülün kardeşim, küçülün ve nakit biriktirin! Çünkü faizler düşmeyeceği gibi kredi koşulları gittikçe sıkılaşacak”.