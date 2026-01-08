Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise altın, gümüş, hisse, mevduat ve döviz yatırımcıların seçenekleri arasında oluyor.

Son olarak TÜİK tarafından açıklanan verilerde külçe altın bir yılda en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Altındaki bu yükseliş ise 2026 yılında nasıl olacağı merak konusu oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada, yatırım araçlarına dair son YouTube yayınında değerlendirmelerde bulundu.

YEŞİLADA: ALTIN BİTTİ, KUSURA BAKMA

Yeşilada, Altında kritik bir uyarıda bulunarak, “Zaten altın bitti. Kusura bakma. Bak yani jeopolitik riskin şahikasını yaşıyoruz. Altın hala 4 bin 500'ü bir kere kırdı geri döndü. Bu sene gelişmekte olan ülkeler arasında trendin tersine gidecek veyahut da trendin önüne geçecek. Ülke aranırsa ben ‘Türkiye’ diye söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

"BALON YAVAŞ YAVAŞ SÖNECEK"

Çin hisselerindeki balonun patlayacağının altını çizen Yeşilada, “Mart'tan itibaren şişmeye başlayan balonların yavaş yavaş söneceği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi de Çin hisseleri olacak” dedi.

‘Altın alınır mı?’ sorusuna Yeşilada, “Yani almaya değmez” şeklinde yanıtını verdi.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.